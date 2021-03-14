У День матері маленькі Джордж, Шарлотта та Луї зробили листівки в пам'ять про свою бабусю - принцесу Діану.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу.

“У цьому році День матері знову буде іншим. Багато з нас будуть далеко від своїх близьких. Але з нетерпінням чекаємо того часу в не настільки віддаленому майбутньому, коли ми зможемо знову обійняти нашу маму. Але для тих, хто переживає важку втрату, сьогоднішній день може виявитися особливо важким “, – йдеться в повідомленні.

Щороку в День матері принци Джордж, Луї і принцеса Шарлотта роблять листівки в пам’ять про свою бабусю Діані для їх батька принца Вільяма.

“Якими б не були обставини, ми думаємо про вас в цей День матері”, – наголошується в повідомленні палацу.