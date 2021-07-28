На онлайн-аукціоні eBay фанати Каньє Веста виставили на продаж пакети повітря з презентації нового альбому репера "Donda".

Про це повідомляє Hypebeast.

“Donda” – це прийдешній 10-й за рахунком музичний альбом Веста, який названий на честь його покійної матері.

23 липня на стадіоні в Атланті пройшов концерт з презентацією нового довгоочікуваного альбому. Випуск платівки планується на 6 серпня 2021 року.

Тепер же фанати, яким пощастило потрапити на прем’єру, виставили на eBay пакетик з повітрям з того самого концерту. На даний момент його ціна складає понад $12 000.