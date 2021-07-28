Про це повідомляє Hypebeast.
“Donda” – це прийдешній 10-й за рахунком музичний альбом Веста, який названий на честь його покійної матері.
23 липня на стадіоні в Атланті пройшов концерт з презентацією нового довгоочікуваного альбому. Випуск платівки планується на 6 серпня 2021 року.
Тепер же фанати, яким пощастило потрапити на прем’єру, виставили на eBay пакетик з повітрям з того самого концерту. На даний момент його ціна складає понад $12 000.
- Нагадаємо, що в новому альбомі Каньє Веста є пісня про його сімейні відносини з Кім Кардаш’ян. В пісні Love Unconditional Каньє ніби натякає слухачам на обставини, які передували його розлученню із Кардаш’ян після шести років шлюбу.