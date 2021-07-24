Про це повідомляє видання Just Jared.
В пісні Love Unconditional Каньє ніби натякає слухачам на обставини, які передували його розлученню із Кардаш’ян після шести років шлюбу.
“Я втрачаю свою родину. Я втрачаю свою родину. Я втрачаю свою родину… Вона кричить на мене. Мила, чому ти захотіла піти?”, – співає Вест.
За словами присутніх на презентації нового альбому, коли Вест співав ці рядки – став на коліна перед глядачами.
До цього інсайдери повідомляли про те, що Каньє написав пісню про відносини з Кім в шлюбі. Кардаш’ян про це відомо.
Нагадаємо, що Кім Кардаш’ян відверто розповідала про проблеми у шлюбі з репером Каньє Вестом. Вона висловила думку, що Каньє потрібна дружина, яка “зможе підтримати кожен його крок, слідувати за ним усюди і переїхати до Вайомінга”. Сама Кім цього зробити не могла.
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