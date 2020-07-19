Про це повідомляє Deadline.
Озвучувати персонажів будуть Джек Блек, Закарі Лівай і Глен Пауелл.
За словами режисера, мультфільм частково натхненний його дитинством. Лінклейтер було 8 років, коли “Аполлон-11” відправився в космос.
Для створення будуть використані мальована і комп’ютерна види анімації. Про дату виходу не повідомляється.
Сюжет перенесе в 1969 рік, коли відбулася перша висадка людини на Місяць. Ця подія буде показано з точки зору астронавта і дитини, яка живе недалеко від центру NASA.
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