Про це повідомляє Deadline.

Озвучувати персонажів будуть Джек Блек, Закарі Лівай і Глен Пауелл.

За словами режисера, мультфільм частково натхненний його дитинством. Лінклейтер було 8 років, коли “Аполлон-11” відправився в космос.

Для створення будуть використані мальована і комп’ютерна види анімації. Про дату виходу не повідомляється.

Сюжет перенесе в 1969 рік, коли відбулася перша висадка людини на Місяць. Ця подія буде показано з точки зору астронавта і дитини, яка живе недалеко від центру NASA.