Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Серед акторів: Саша Барон Коен, Яхья Абдул Матін II, Майкл Кітон, Едді Редмейн, Марк Райленс, Джеремі Стронг і Френк Ланджелла.
“Суд над чиказької сімкою” – політична судова драма. Її вважають одним з головних претендентів на “Оскар” в майбутньому сезоні.
Картина розповідає про демонстрації проти війни у В’єтнамі на Національному з’їзді Демократичної партії США в Чикаго в 1968 році, яка мала пройти мирно, але закінчилася зіткненнями протестувальників з поліцією. Сімох учасників акції звинуватили у змові та провокації.
Фільм вийшов на Netflix 16 жовтня.
- Раніше повідомлялося, що стрімінгова платформа Netflix висуне Чедвіка Боузмана на премію “Оскар” за роль в драмі “Чорне дно Ма Рейні”.