Американський стрімінговий сервіс Netflix висуне на премію "Оскар" весь акторський склад драми "Суд над чиказької сімкою" режисера Аарона Соркіна в номінації "Найкращий актор другого плану".

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Серед акторів: Саша Барон Коен, Яхья Абдул Матін II, Майкл Кітон, Едді Редмейн, Марк Райленс, Джеремі Стронг і Френк Ланджелла.

“Суд над чиказької сімкою” – політична судова драма. Її вважають одним з головних претендентів на “Оскар” в майбутньому сезоні.

Картина розповідає про демонстрації проти війни у ​​В’єтнамі на Національному з’їзді Демократичної партії США в Чикаго в 1968 році, яка мала пройти мирно, але закінчилася зіткненнями протестувальників з поліцією. Сімох учасників акції звинуватили у змові та провокації.

Фільм вийшов на Netflix 16 жовтня.