#Буквы зібрали відомі факти про співачку.
Біографія
Дорофєєва народилася 21 квітня 1990 року в родині військового та лікаря-стоматолога. Навчалася в сімферопольському ліцеї №3. З дитинства брала участь в різних дитячих вокальних та танцювальних конкурсах (наприклад, “Південний експрес” (2002), “Чорноморські ігри” (2004).
У 12 років вона почала виступати в Сімферопольському нічному клубі “Альбіон”, де співала українські пісні в сучасній обробці.
Закінчивши школу, Дорофєєва поїхала до Москви, де давала уроки вокалу для дорослих і вчилася на заочному відділенні вокального факультету Московського державного університету культури та мистецтв.
За 18 років музичної кар’єри Дорофєєва була переможцем в безлічі конкурсів та телевізійних проєктів:
2002: виграла гран-прі вокального конкурсу “Південний експрес”, стала чемпіонкою Криму з бальних танців і отримала другу премію на міжнародному конкурсі ім. Богатикова.
2003: стала лауреатом другої премії “Сонце. Молодість. Краса” (Болгарія).
2004: стала лауреатом першої премії конкурсу “Чорноморські ігри”, виграла гран-прі конкурсу “Зоряний дощ” та була членом журі міжнародного дитячого конкурсу “Наша земля — Україна” в Артеку.
2005: стала фіналісткою телевізійного проєкту “Шанс” та перемогла в московському конкурсі “Золотий голос”.
2006: виграла гран-прі конкурсу Іллі Рєзніка “Маленька країна”.
2017-2018: перемогла в номінації “Співачка року” в конкурсі Cosmopolitan Awards 2017 та спеціальній номінації “Ти просто Cosmо” в російській музичній премії Жара Music Awards
Кар’єра співачки
У 15 років Надія Дорофєєва брала участь у конкурсі “Золотий голос Росії”, де її помітив російський продюсер Дмитро Аширов, який запропонував стати солісткою дівочого гурту “М.Ч.С”. У 2007 році, незабаром після виходу студійної платівки гурту, Дорофєєва його залишила та повернулася до Києва, де її взяли до проєкту “Американський шанс” продюсера Ігоря Кондратюка.
Рік по тому в Києві Дорофєєва почала сольну кар’єру та випустила дебютний сольний альбом “Маркіза”. З 2010 року співачка проживає в українській столиці, також того ж року з’явився дует “Время и Стекло”, незмінною учасницею якого Дорофєєва була.
“Время и Стекло” — перший проєкт продюсерського центру MOZGI Entertainment, власниками якого є Олексій Потапенко (Потап) та Ірина Горова.
Першим до складу гурту увійшов Олексій Завгородній (Позитив), Дорофєєву обрали за підсумками інтернет-кастингу та кастингу в Києві.
Проєкт проіснував майже 10 років — з листопада 2010 по березень 2020 року, коли гурт оголосив про припинення творчості та фінальний концерт, який заплановано на 11 вересня в Києві.
Знакові кліпи “Время и Стекло”
“Так выпала карта”Це перший сингл дуету, за 10 днів ролик зайняв п’яту сходинку за кількістю переглядів на YouTube в рубриці “Світові музиканти”.
“Имя 505”
Cінгл “Имя 505” в червні 2015 увійшов в топ-чарту iTunes.
“Дим”
Це перша за 9 років існування пісня групи українською мовою.
“Время истекло”
Останній кліп гурту. У ролику Надя та Льоша переглядають кумедні моменти з минулого. Але наприкінці кліпу вони розійшлися по різні боки, а на екрані з’явився напис “Время истекло”.
Бізнес
У лютому 2016 року Надія Дорофєєва запустила свою лінію одягу “It’s My DoDo”. Влітку 2017 Дорофєєва разом з Валерією Бородіної відкрила магазин одягу “So DoDo” в Києві, де представлений одяг корейських брендів та власна лінія одягу Дорофеєвої.
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Дорофєєва в кіно та на ТБ
У жовтні 2016 року Надія дебютувала в кіно. Дорофєєва в серіалі “Кандидат” зіграла саму себе. За сюжетом Надя мала взяти участь у концерті на підтримку кандидата в мери.
Також Дорофєєва двічі озвучила мультфільми — принцесу Мілу в м/ф “Викрадена принцеса: Руслан і Людмила” та головну героїню в м/ф “Бременські Розбійники”.
Влітку 2018 року Дорофєєва дебютувала у великому кіно в фільмі “Я, ти, він, вона”, де зіграла одну з героїнь — Олену. Колегами співачки на знімальному майданчику стали лідери студії “Квартал 95” Володимир Зеленський та Євген Кошовий.
У 2011 році 21-річна Дорофєєва була однією з наймолодших учасниць проєкту “Зірка+Зірка-2” на каналі “1+1”, де вона виступала в парі з найкращою подругою “прекрасної няні” з відомого серіалу Олесею Железняк та актором Віктором Логіновим, відомим за роллю Гени Букіна в російському серіалі “Букіни”.
У 2012 співачка брала участь у шоу перевтілень “ШОУМАSТГОУОН” на “Новому каналі”, в а 2015 — була тренером в шоу “Маленькі гіганти” на “1+1”.
У 2017 році Надія Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) виступили тренерами вокального талант-шоу “Голос.Діти”.
Тоді ж Дорофєєва брала участь в 4 сезоні “Танці з зірками: повернення легенди” на “1+1” та в парі з танцюристом Євгеном Котом стала фіналісткою шоу та посіла друге місце.
У 2018 році Дорофєєва була зірковим тренером в четвертому сезоні проєкту “Ліга сміху” на телеканалі “1+1”. Підопічними Наді були 2 команди: “Ніколь Кідман” (Суми) та “Відпочиваємо разом” (Хмельницький).
Особисте життя
Надія Дорофєєва вже майже 5 років у шлюбі з Володимиром Дантесом, ексучасником гурту “ДіОфільми” та телеведучим програми “Їжо, я люблю тебе!”. Вони зустрічалися понад три роки до шлюбу, довгий час мешкали разом.
Весілля відбулося влітку 2015 року в одному із заміських комплексів в районі Вишгорода. Для реєстрації шлюбу пара замовила виїзну церемонію. Надію повів під вінець її продюсер — Потап. На турочистості були запрошені зіркові гості: Катерина Осадча, Ірина Горова, Настя Каменських, Олег Бондарчук та інші.
З квітня 2017 Надія активно ділиться подробицями свого життя з шанувальниками через відео-блоги на своїй сторінці в Youtube та в Instagram.
Варто зазначити, що Дорофєєва — любителька тату. Руки співачки прикрашають численні написи і квітковий орнамент, талію — малюнок блискавки, а стегна — написи “good” та “bad”.
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