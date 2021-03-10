Про це повідомляє CNN.

Законодавчий орган штату Ріо-де-Жанейро проголосував за перейменування стадіону, який тепер буде називатися “Едсон Арантіс ду Насіменто – Король Пеле”.

Зазначається, що 80-річний Пеле, повне ім’я якого Едсон Арантес ду Насіменто, під час ігрової кар’єри провів безліч матчів на “Маракані”, в тому числі забивши на стадіоні свій тисячний гол. Це сталося в матчі Сантос – Васко да Гама в 1969 році.

“Це гідна данина поваги людині, визнаній в усьому світі за його спадщину в бразильському футболі і за відповідні послуги, надані нашій країні”, – зазначив заступник відповідального за проєкт.