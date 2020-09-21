Про це повідомляє The Vulcan Reporter, посилаючись на інформацію своїх джерел.

Призначена на листопад прем’єра фільму “Не час помирати” (No Time To Die) стане п’ятою і останньою картиною бондіани за участю Деніела Крейга в ролі суперагента МІ-6.

Зазначається, що Харді вже затверджений на роль, хоча офіційно оголосити про його призначення збиралися в листопаді. Якщо прем’єра “Не час помирати” буде знову відкладена, то нового виконавця ролі Бонда назвуть на початку 2021 року.