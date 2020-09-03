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Опубліковано новий трейлер 25-го фільму про Джеймса Бонда – «Не час помирати»

У Мережі опублікували новий трейлер 25-го фільму про Джеймса Бонда - "Не час помирати".

Четвер, 3 вересня 2020, 19:24

Відео опубліковано в YouTube.

Головні ролі у фільмі виконали Деніел Крейг, Леа Сейду, Рамі Малек, Лаша Лінч, Ана де Армас і Рейф Файнс. Режисером картини виступив Кері Фукунага. Прем’єра фільму повинна була відбутися в квітні, але була перенесена через пандемію коронавірусу.

За сюжетом фільму агент Бонд буде насолоджуватися пенсією на Ямайці. До нього за допомогою звернеться старий друг і агент ЦРУ Фелікс Лайтер. Бонд приймає рішення тимчасово повернутися на службу. Його завдання – врятувати викраденого вченого. Однак місія виявиться більш складною, ніж очікувалося. Більш того, Бонда накриють емоції, пов’язані з його коханою Мадлен Суонн, яка його зрадила.

  • Раніше американська співачка та авторка пісень Біллі Айліш уперше наживо виконала свій саундтрек “No Time To Die”, записаний для нового фільму про Джеймса Бонда.
Теги: Не час помирати, трейлер, фільм, Джеймс Бонд

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