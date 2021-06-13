Наталі Портман і Джуліанна Мур виконають головні ролі у драмі "May December". Назва фільму — стійкий вислів, що означає стосунки між людьми з великою різницею у віці.

Про це повідомляє американський портал Deadline.

За сюжетом героїня Портман вирушає на мальовниче узбережжя штату Мен, щоб вивчити реальну жінку (Джуліанна Мур), яку вона збирається зіграти у фільмі. Ця жінка 20 років тому опинилася в центрі скандалу в таблоїдах через те, що вийшла заміж за чоловіка на 23 роки молодшого за неї.

Сценарій напише Самі Берч. Продюсерами стануть Вілл Феррелл і Джессіка Елбаум. Режисер – Тодд Хейнс. Це буде їхня перша робота з Портман. Для Мур фільм стане вже шостим спільним проєктом з режисером.

Фільмування “May December” заплановане на 2022 рік.