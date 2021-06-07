Актриса Крістіна Річчі, відома за роллю Венздей в популярному серіалі "Сімейка Адамс", знялася у четвертій частині "Матриці".

Фільмування завершилося ще минулого року, але американський портал Collider виявив цю інформацію в пресрелізі Warner Bros. тільки зараз.

У сиквелі знімуться Кіану Рівз в образі Нео і Керрі-Енн Мосс в ролі Трініті, а також Джада Пінкетт Сміт, Пріянка Чопра, Ніл Патрік Харріс та інші. Оператором нової став дворазовий лауреат премії “Оскар” Джон Толл, режисеркою і продюсеркою знову стане Лана Вачовскі.

Про персонажа Річчі поки нічого не відомо. Це друга спільна робота актриси й Лани Вачовскі після фільму “Спіді-гонщик” 2008 року.