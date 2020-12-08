Про це знаменитість розповіла у подкасті Дакса Спенсера Armchair Expert.

За словами 39-річної акторки, після підліткових ролей у серіалі “Леон” та “Гарні дівчата” вона відчула дискомфорт під час спілкування із чоловіками.

Акторка поскаржилася, що її почали називати “юною спокусницею”, що негативно вплинуло на формування сексуальності.

“Я думаю, що сексуалізація у дитинстві позбавила мене власної сексуальності. У цьому віці у тебе вже є власні бажання, і ти хочеш досліджувати все це. І ти хочеш бути відкритою світу, але ти не можеш, тому що відчуваєш себе вразливою, перебуваючи в оточенні дорослих чоловіків, яким ти можеш бути цікава”, – сказала Портман.

Акторка додала, що деякий час свідомо створювала образ “стриманої дівчини”, щоб захистити себе від надмірної уваги чоловіків.