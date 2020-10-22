Про це повідомляє Associated Press.

Книга називається “Байки Наталі Портман”. Зокрема, Портман переписала під сьогоднішні реалії казки “Черепаха і заєць”, “Троє поросят”, “Сільська миша і міська миша”.

“Дитячі книги займають особливе місце в нашому житті, тому що ми перечитуємо їх знову і знову, як ніякі інші книги. Завдяки ним є можливості прищеплювати інформацію і цінності як дітям, так і батькам. І коли я читала ці книги, я була вражена тим, що класичні історії переважно про чоловічих персонажів”, – розповіла актриса.

За словами Портман, вона хотіла зберегти та оновити знайомі історії таким чином, щоб вони відображали сучасну культуру, що враховує “безліч гендерів, а не тільки переважно світ чоловіків”.

Також під час створення книги актриса прагнула акцентувати увагу на таких цінностях, як співчуття, доброта і турбота про планету.

Портман називає свою книгу свого роду “любовною запискою” для своїх двох дітей. У ній вона висловлює надію на те, як вони будуть вести себе в цьому світі.