Про це повідомляє hypebeast.

Офіційну дату виходу серіалу оголошено через декілька днів після того, як стало відомо, що він не вийде у травні.

Нова дата прем’єри – 21 червня 2023 року.

Роль Ніка Ф’юрі дісталась актору Семюелю Л. Джексону.

Також у серіалі можна буде побачити чимало інших зірок: Кобі Смалдерс, Мартіна Фрімена, Дона Чідла, Бена Мендельсона, Олівію, Емілію Кларк.

“Таємне вторгнення” – це перший телевізійний серіал п’ятої фази Кіновсесвіту Marvel. Сюжет базуватиметься на однойменних коміксах про скруллів – іншопланетних істот, які здатні змінювати свій вигляд, таким чином маскуючись під будь-яке середовище. Скрулли заполонили Землю, і їх можна зустріти практично всюди, однак вони так вправно вдають із себе людей, що їх практично не відрізнити. Своєю чергою, Ф’юрі і Талос роблять усе можливе, щоб зупинити скруллів.