Відео з’явилося в Instagram співачки.
За словами Брітні, зараз вона почуває себе надзвичайно щасливою.
“Отже, я знаю про численні коментарі і різні розмови про мене. Але хочу сказати: не вірте цим чуткам, зі мною все добре. Я ніколи не була такою щасливою, як зараз! Посилаю вам свою любов і найкращі побажання”, – сказала співачка.
Однак відеозвернення не заспокоїло, а збентежило багатьох підписників зірки. Коментатори зазначають, що Брітні виглядає наляканою та втомленою. Фанів також налякала швидка вимова співачки.
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