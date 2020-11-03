Відома американська співачка Брітні Спірс записала відеозвернення до своїх прихильників після того, як раптово зникла з соцмереж на 13 днів. Зірка заспокоїла фанів та запевнила, що з нею все добре.

Відео з’явилося в Instagram співачки.

За словами Брітні, зараз вона почуває себе надзвичайно щасливою.

“Отже, я знаю про численні коментарі і різні розмови про мене. Але хочу сказати: не вірте цим чуткам, зі мною все добре. Я ніколи не була такою щасливою, як зараз! Посилаю вам свою любов і найкращі побажання”, – сказала співачка.

Однак відеозвернення не заспокоїло, а збентежило багатьох підписників зірки. Коментатори зазначають, що Брітні виглядає наляканою та втомленою. Фанів також налякала швидка вимова співачки.

Переглянути цей допис в Instagram 💋💋💋 Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 2 Лис 2020 р. о 2:21 PST