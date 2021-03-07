Стрімінговий сервіс Netflix оголосив про старт зйомок фільму "Сіра людина", який стане найдорожчим в історії існування платформи.

Про це повідомляє Cinema Blend.

Фільм “Сіра людина” – екранізація однойменного шпигунського роману Марка Гріні. Книга оповідає про дуель двох вбивць: Ллойда Хансена і Джентрі. Перший їздить по всій планеті з метою знайти і вбити свого колишнього напарника по службі в ЦРУ.

Райан Гослінг зіграє Джентрі, а Хансеном буде Кріс Еванс. Також в акторському складі: Ана де Армас, Біллі Боб Торнтон, Джессіка Хенвік, Вагнер Моура, Елфрі Вудард, Дхануша, Джулія Баттерс. У Netflix зазначили, що до акторського складу картини приєднався Реге Пейдж, відомий завдяки ролі герцога Гастінгса в серіалі “Бріджертон”.

Режисерами фільму будуть Джо і Ентоні Руссо.

Який бюджет стрічки – невідомо. Інсайдери повідомили, що кілька років тому в стрічці з аналогічним сюжетом мав зніматися Бред Пітт. Тоді бюджет був 200 мільйонів доларів.