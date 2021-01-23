Covid-19 Україна

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Netflix офіційно продовжив серіал «Бріджертони» на 2 сезон

Стрімінговая платформа Netflix офіційно оголосила, що серіал "Бріджертони" про родину з Лондона в епоху Регентства отримає другий сезон.

Субота, 23 січня 2021, 14:51

Про це пише CNN.

Історична драма, створена Крісом Ван Дюзеном і продюсеркою  Шондою Раймс, заснована на романах Джулії Квінн, викликала чимало  галасу  з моменту її дебюту   минулого місяця. Шоу —   перша  робота  для Раймс у  рамках її контракту з Netflix.

Тож не дивно, що продюсерська компанія Раймс і Netflix  ухвалили рішення продовжити серіал на другий сезон.

Оголошення було зроблено у формі листа, написаного персонажем леді Вістлдаун, яка по суті є оглядачем пліток в їхньому місті.

“Бомонд  гуде від останніх пліток, і тому для мене велика честь повідомити вам, що  Бріджертони офіційно повернуться на другий сезон. Я дуже сподіваюся, що ви запаслися пляшкою ратафії для цього чудесного випадку”, – йдеться в листі.

 

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Публикация от shondaland tv (@shondaland)

За даними Hollywood Reporter, очікується, що другий сезон буде заснований на романі Квінн “Віконт, який мене кохав”. Головним героєм виступить Ентоні Бріджертон, якого грає Джонатан Бейлі. У світлі  сюжету книги,  новий сезон розповість про весілля молодого віконта і проблеми з сестрою нареченої, яка хоче зірвати урочисту подію.

Знімання  другого сезону почнуться навесні цього року в Лондоні. Акторський склад залишиться тим самим: до своїх ролей повернуться Фібі Дайневор, Нікола Кохлан, Клаудія Джессі, Рубі Баркер і Рідше-Жан Пейдж.

  • Раніше стрімінгова платформа Netflix показала перший трейлер серіалу “Бріджертон”, заснованого на історичних романах Джулії Квінн. Історична романтична драма розповість про скандали та плітки в британському аристократичному суспільстві XIX століття. Сюжет розгорнеться навколо дівчини Дафни Бріджертон і холостяка герцога Гастінгса, за непростими  стосунками  яких спостерігає вся англійська знать.

 

Теги: Бріджертони, Бріджертони, відео, Netflix

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