Netflix офіційно продовжив серіал «Бріджертони» на 2 сезон

Стрімінговая платформа Netflix офіційно оголосила, що серіал "Бріджертони" про родину з Лондона в епоху Регентства отримає другий сезон.

Про це пише CNN.

Історична драма, створена Крісом Ван Дюзеном і продюсеркою Шондою Раймс, заснована на романах Джулії Квінн, викликала чимало галасу з моменту її дебюту минулого місяця. Шоу — перша робота для Раймс у рамках її контракту з Netflix.

Тож не дивно, що продюсерська компанія Раймс і Netflix ухвалили рішення продовжити серіал на другий сезон.

Оголошення було зроблено у формі листа, написаного персонажем леді Вістлдаун, яка по суті є оглядачем пліток в їхньому місті.

“Бомонд гуде від останніх пліток, і тому для мене велика честь повідомити вам, що Бріджертони офіційно повернуться на другий сезон. Я дуже сподіваюся, що ви запаслися пляшкою ратафії для цього чудесного випадку”, – йдеться в листі.

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За даними Hollywood Reporter, очікується, що другий сезон буде заснований на романі Квінн “Віконт, який мене кохав”. Головним героєм виступить Ентоні Бріджертон, якого грає Джонатан Бейлі. У світлі сюжету книги, новий сезон розповість про весілля молодого віконта і проблеми з сестрою нареченої, яка хоче зірвати урочисту подію.

Знімання другого сезону почнуться навесні цього року в Лондоні. Акторський склад залишиться тим самим: до своїх ролей повернуться Фібі Дайневор, Нікола Кохлан, Клаудія Джессі, Рубі Баркер і Рідше-Жан Пейдж.