Про це пише Engadget.

Наразі ця функція доступна в застосунку на мобільних пристроях з Android.

Тепер користувачі можуть уповільнювати відео і дивитися його зі швидкістю 0.5x і 0.75x, а також прискорювати до 1.25x і 1.5x.

Netflix також планує додати цю функцію для користувачів iOS і на самому сайті.

Зазначається, що представники кіноіндустрії критикували Netflix за це нововведення. Режисер Джадд Апатов та інші були стурбовані тим, що перемінне відтворення може спотворити їх мистецтво.

Своєю чергою, віцепрезидент Netflix Кіла Робісон заявила, що платформа намагалася проявляти повагу до творчої спільноти, обмеживши швидкість перемотування вперед до 1,5x. Для порівняння, YouTube дає змогу користувачам подвоїти швидкість перегляду.

“Ми вирішили просуватися вперед з кількох причин. Подібна функціональність була доступна на DVD-плеєрах та відеореєстраторах протягом багатьох років, і ця функція дуже затребувана користувачам. Найважливіше: наші тести показали, що споживачі цінують гнучкість, яку надає ця функція, коли хочуть переглянути їх улюблену сцену або ж сповільнити швидкість перегляду фільму, тому що вони дивляться з субтитрами або мають проблеми зі слухом”, – наголосила Робісон.