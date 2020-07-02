Відео було розміщене на YouTube-каналі Netflix.

У головній ролі фільму виступила південноафриканська актриса Шарліз Терон.

У центрі сюжету виявиться таємна організація безсмертних солдат, яка століттями захищала світ смертних. Коли про групу на чолі з Енді (Терон) дізнається громадськість, новий рекрут повинен зупинити тих, хто хоче отримати здібності безсмертних.

Прем’єра кінокартини призначена на 10 липня. Режисером “Безсмертної гвардії” стала Джина Прінс-Байтвуд.

Основою для сюжету картини став комікс Грега Руцького, який також виступив в ролі сценариста.