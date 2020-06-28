Перший короткий трейлер опублікований на YouTube-канале компаній.

Мультфільм розповідає про вчителя музики, який мріє почати працювати в джазовому кафе. Однак його планам не судилося збутися: з ним відбувається нещасний випадок, і його душа відділяється від тіла. У вільному польоті вона потрапляє на “семінар”, який проходять душі для підвищення рівня кваліфікації, перш ніж “прикріпитися” до новонародженого.

Прем’єра анімаційного фільму повинна була відбутися 17 червня, однак через пандемію коронавірусу реліз був перенесений. Студії повідомили, що нова дата виходу “Душі” в прокат – 20 листопада.