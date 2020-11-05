Про це пише видання Vertigo.
Першим фільмом з українським дубляжем стала анімація “Губка Боб: Втеча Губки” (The Spongebob movie. Sponge on the run). Прем’єра цього анімаційного фільму мала відбутися 4 червня. Однак її перенесли, а потім стрічку купив Netflix.
Тривалість фільму 1 година 35 хвилин. Вікове обмеження 7+.
Судячи з офіційного трейлера стрічки, у ній з’явиться актор Кіану Рівз.
До цього часу глядач Netflix міг обрати українські субтитри, але звукового дубляжу не було. Українською не можна було переглянути навіть стрічки, які виходили у прокат в Україні та мали офіційний дубляж.
- Стрімінгова платформа Netflix показала перший трейлер серіалу “Бріджертон”, заснованого на історичних романах Джулії Куін. Історична романтична драма розповість про скандали та плітки в британському аристократичному суспільстві XIX століття. Сюжет розгорнеться навколо дівчини Дафни Бріджертон і холостяка герцога Гастінгса, за непростими стосунками яких спостерігає вся англійська знать.