Про це пише видання Vertigo.

Першим фільмом з українським дубляжем стала анімація “Губка Боб: Втеча Губки” (The Spongebob movie. Sponge on the run). Прем’єра цього анімаційного фільму мала відбутися 4 червня. Однак її перенесли, а потім стрічку купив Netflix.

Тривалість фільму 1 година 35 хвилин. Вікове обмеження 7+.

Судячи з офіційного трейлера стрічки, у ній з’явиться актор Кіану Рівз.

До цього часу глядач Netflix міг обрати українські субтитри, але звукового дубляжу не було. Українською не можна було переглянути навіть стрічки, які виходили у прокат в Україні та мали офіційний дубляж.