Стрімінговая платформа Netflix опублікувала трейлер фільму під назвою Homemade, який складається з 17 короткометражних фільмів.

Про це пише Variety.

Короткометражки, тривалістю 5-7 хвилин, були зняті в різних куточках світу в період самоізоляції через пандемію коронавірусу. Їх можна дивитися, як окремо, так і у вигляді одного довгого фільму, який відображає “загальний побут карантину”.

Учасниками “Homemade” стали Крістен Стюарт, Меггі Джилленхол, Ладж Лі, Паоло Соррентіно, Себастьян Шиппер, Наталія Берістайн, Надін Лабакі, Халед Музанар, Себастьян Лелио, Ана Лілі Амірпур, Гуріндер Чадха, Рейчел Моррісон, Джонні Ма, Антоніо Кампос, Девід Маккензі, Наомі Кавасе і Рунгано Ньоні.

Авторами ідеї виступили Пабло Ларраін і його брат Хуан де Діас, а продюсером – Лоренцо Мієлі.

Прем’єра проєкту запланована на 30 червня.