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Netflix випустив перший епізод документального серіалу про коронавірус

Американська компанія Netflix випустила перший епізод документального серіалу про пандемію коронавірусу Covid-19 під назвою "Coronavirus. Explained".

Вівторок, 28 квітня 2020, 23:27

Про це повідомляється на сайті сервісу.

“У 2020 році світ змінився. Цей тематичний серіал досліджує пандемію коронавірусу, зусилля для боротьби з ним і методи для управління ментальним здоров’ям”, – йдеться в описі серіалу.

Перший епізод серіалу вийшов в ефір 26 квітня.

В епізоді розповідається про історію вивчення вірусів і про те, як попереджати епідемії.

  • 20 березня повідомлялося, що відеохостинг YouTube і стрімінговій сервіс Netflix знизять якість трансляцій відео в Європі, щоб позбавити мережі від підвищеного навантаження в умовах пандемії коронавірусу.
Теги: Коронавірус, Netflix

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