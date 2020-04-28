Netflix випустив перший епізод документального серіалу про коронавірус

Американська компанія Netflix випустила перший епізод документального серіалу про пандемію коронавірусу Covid-19 під назвою "Coronavirus. Explained".

Про це повідомляється на сайті сервісу.

“У 2020 році світ змінився. Цей тематичний серіал досліджує пандемію коронавірусу, зусилля для боротьби з ним і методи для управління ментальним здоров’ям”, – йдеться в описі серіалу.

Перший епізод серіалу вийшов в ефір 26 квітня.

В епізоді розповідається про історію вивчення вірусів і про те, як попереджати епідемії.