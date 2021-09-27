Netflix показав тизер другого сезону серіалу «Емілі в Парижі» й оголосив дату виходу

Стрімінговий сервіс Netflix назвав дату прем'єри другого сезону серіалу “Емілі в Парижі” й представив перший тизер.

Ролик з’явився на Youtube-каналі Netflix.

Тизер презентували на першому глобальному фан-заході Netflix Tundum, який відбувся цими вихідними. Також сервіс оголосив дату прем’єри.

Другий сезон “Емілі в Парижі” презентують глядачам 22 грудня.

У другому сезону зберігся акторський склад: Лілі Коллінз (Емілі), Ешлі Парк (Мінді), Камілла Разат (Камілла), Лукас Браво (Габріель), Вільям Абаді (Антуан Ламбер), Бруно Гуеро (Люк), Самуель Арнольд (Жульєн) і Філіппін Леруа-Больйо (Сільві Грато).

У романтичній комедії Коллінз грає Емілі, двадцятирічну амбітну маркетинг-менеджерку з Чикаго, яка несподівано отримує роботу своєї мрії в Парижі.

Її компанія придбала французьку фірму з маркетингу предметів розкоші, а Емілі доручено оновити її стратегію в соціальних мережах. Нове життя Емілі в Парижі сповнене пригод та дивовижних подій, коли вона намагається завоювати увагу своїх колег, завести друзів і нові романи.

Знімання другого сезону стартували 3 травня в Парижі, Сен-Тропе та інших локаціях на півдні Франції.