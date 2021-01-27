Про це повідомляється у Twitter Netflix.

“На початку 11 століття найбільш відомі за всі часи вікінги прокладали шлях через сильно мінливий світ. Представляємо акторський склад серіалу “Вікінги: Вальгалла”- нового розділу в епічній сазі про вікінгів, тільки на Netflix”, – йдеться у повідомленні.

У шоу знімуться Сем Корлетт, Фріда Густавссон, Лео Сутер, Бредлі Фрігард, Йоханнес Йоханнессон, Лаура Берлін, Девід Оукс і Керолайн Хендерсон. Полліанна Макінтош і Асбьyoрн Крог Ніссен з’являться в повторюваних ролях.

Корлетт зіграє Лейфа Ерікссона. Лейф – гренландець, відважний моряк, походить з дружної сім’ї, яка сповідує язичництво.

Густавссон зіграє Фрейдіс Еріксдоттер, люту язичницю, палку і вперту прихильницю “старих богів”. Як і її брат Лейф, вона приходить в Каттегат як аутсайдер, але стає джерелом натхнення для тих, хто дотримується старих методів.

Сутер зіграє Харальда Сігурдссон, персонажа з знаті вікінгів і одного з останніх Берсерк групи. Харизматичний, амбітний і красивий, він здатний об’єднати як послідовників Одіна, так і християн.

Бредлі Фрігард зіграє короля Данії Канут – мудрого, кмітливого і безжального лідера, який тримає своїх друзів поруч, а ворогів ще ближче.

Йоханнессон зіграє Олафа Харальдсона, амбітного старшого зведеного брата Харальда – суворого і нещадного вікінга, а також старозавітного християнина.

Берлін грає Емму Нормандські, політично проникливу представницю нормандського двору і одну з найбагатших жінок Європи.

Оукс і Хендерсон зіграють відповідно Ерла Годвіна і Ярла Хокона. Граф описується як “останній залишився в живих” і хитрий головний радник короля Англії.

Ярл Хокон – велика войовниця і терплячий лідер, правлячий Каттегат. Незважаючи на те, що вона язичниця, їй вдалося зберегти Каттегат як місто, відкрите для всіх релігій у важкий час. Вона стане могутнім наставником для Фрейдіс, якого тягне до її мудрості.

Сценаристом серіалу виступив Джеб Стюарт. Також він став виконавчим продюсером, поряд з Майклом Херстом, Морганом О’Салліваном, Джеймсом Флінном, Шеррі Марш, Аланом Гасмером, Шейлой Хокін і Джоном Вебером.

Режисером і продюсером першого епізоду буде Нільс Арден Оплев.

Дата виходу серіалу “Вікінги: Валгалла” поки невідома.

Оригінальний серіал “Вікінги” завершив свій шостий і останній сезон в грудні 2020 року.