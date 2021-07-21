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Netflix призупинив зйомки другого сезону «Бріджертонів» через випадки COVID-19

Стрімінгова платформа Netflix призупинила зйомки другого сезону популярного серіалу "Бріджертони" через випадки COVID-19 на знімальному майданчику.

Середа, 21 липня 2021, 16:21

Про це повідомляє Hypebae.

15 липня один з членів знімальної групи дав позитивний результат тесту на коронавірус.

У зв’язку з цим було вирішено протестувати всіх людей, які беруть участь в зйомках. Після масового тестування був виявлений ще один випадок COVID-19. Netflix не розкриває, чи був другий випадок зафіксований у акторського складу або у члена знімальної групи.

Але платформа вирішила призупинити виробництво серіалу на невизначений період часу.

Компанія і продюсери наразі з’ясовують, коли актори і знімальна група зможуть безпечно повернутися до роботи на тлі сплеску випадків штаму коронавірусу Delta в Великобританії.

  • Раніше стрімінговий сервіс Netflix анонсував ще два сезони американського костюмного серіалу “Бріджертони”.
Теги: Бріджертони, зйомки, Коронавірус, Netflix

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