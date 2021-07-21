Netflix призупинив зйомки другого сезону «Бріджертонів» через випадки COVID-19

Про це повідомляє Hypebae.

15 липня один з членів знімальної групи дав позитивний результат тесту на коронавірус.

У зв’язку з цим було вирішено протестувати всіх людей, які беруть участь в зйомках. Після масового тестування був виявлений ще один випадок COVID-19. Netflix не розкриває, чи був другий випадок зафіксований у акторського складу або у члена знімальної групи.

Але платформа вирішила призупинити виробництво серіалу на невизначений період часу.

Компанія і продюсери наразі з’ясовують, коли актори і знімальна група зможуть безпечно повернутися до роботи на тлі сплеску випадків штаму коронавірусу Delta в Великобританії.