По грі Cyberpunk 2077, реліз якої відбудеться восени цього року, вийде аніме-серіал Cyberpunk: Edgerunners.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Проєкт анонсувала компанія CD Projekt RED, яка розробила гру. Серіал випустить стрімінговий сервіс Netflix.

Як повідомляється, режисером майбутнього шоу стане японець Хіроюкі Імаісі, а композитором – Акіра Ямаока. Глядачам покажуть історію персонажа, який веде боротьбу за виживання в гігантському мегаполісі і одного разу вступає в загін найманців.

Вихід десяти епізодів серіалу запланований в 2022 році.

Раніше стало відомо, що вихід самої гри був перенесений на 19 листопада поточного року.

Cyberpunk 2077 – одна з найбільш очікуваних ігор 2020 року, яка є продовженням настільної гри “Кіберпанк 2020”. Гра оповідає про пригоди персонажа на ім’я Ві в місті Найт-Сіті американського штату Каліфорнія.