Про це пише The Hollywood Reporter.
Проєкт анонсувала компанія CD Projekt RED, яка розробила гру. Серіал випустить стрімінговий сервіс Netflix.
Як повідомляється, режисером майбутнього шоу стане японець Хіроюкі Імаісі, а композитором – Акіра Ямаока. Глядачам покажуть історію персонажа, який веде боротьбу за виживання в гігантському мегаполісі і одного разу вступає в загін найманців.
Вихід десяти епізодів серіалу запланований в 2022 році.
Раніше стало відомо, що вихід самої гри був перенесений на 19 листопада поточного року.
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