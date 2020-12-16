Про це повідомляє Variety.

Режисерське крісло проекту зайняв Едвард Бергер ( “Джек”, “Вся моя любов”), головну роль виконає Даніель Брюль ( “Безславні виродки”, “Перший месник”).

Зйомки почнуться в Німеччині в березні 2021.

Роман “На західному фронті без змін” був вперше опублікований в 1929 році, він розповідає про події Першої світової війни. Вперше книга була екранізована в 1930 році Льюїсом Мілстоуном незабаром після її публікації, знаменито вигравши в 1930 році премію Оскар за найкращу картину та найкращу режисуру.

У 1979 році відбувся телевізійний фільм Дельберта Манна, який отримав “Золотий глобус”.