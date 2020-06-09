Про це повідомляє видання Complex.
Дебют кросівок призначений на перший квартал 2021 року.
Новина про колаборації з’явилася в понеділок в Instagram-акаунті @zsneakerheadz. Повідомлялося, що Nike випустить Air Force 1 у співпраці з брендом Drake OVO.
Nike також планує випустити лінію одягу у співпраці з Дрейком навесні 2021 року.
Варто зазначити, що канадський репер неофіційно співпрацює з Nike з початку 2010-х. У 2013-му Дрейк підписав контракт з підрозділом компанії – Jordan Brand. Тоді вийшло кілька моделей кросівок, таких як: Air Jordan 4, Air Jordan 10 і Air Jordan 8.
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