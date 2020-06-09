Про це повідомляє видання Complex.

Дебют кросівок призначений на перший квартал 2021 року.

Новина про колаборації з’явилася в понеділок в Instagram-акаунті @zsneakerheadz. Повідомлялося, що Nike випустить Air Force 1 у співпраці з брендом Drake OVO.

 

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EXCLUSIVE: Drake is collaborating with Nike to release an OVO x Nike Air Force 1 in 2021! More info on SneakerFiles.com ⠀ ⠀ ✏️ @sneakerfiles ⠀ 📸 @zsneakerheadz

Допис, поширений Sneaker News & Release Dates (@sneakerfiles)

Nike також планує випустити лінію одягу у співпраці з Дрейком навесні 2021 року.

Варто зазначити, що канадський репер неофіційно співпрацює з Nike з початку 2010-х. У 2013-му Дрейк підписав контракт з підрозділом компанії – Jordan Brand. Тоді вийшло кілька моделей кросівок, таких як: Air Jordan 4, Air Jordan 10 і Air Jordan 8.

 

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OVO Jordan 8 “CALIPARI PACK” Kentucky Blues 🔜

Допис, поширений champagnepapi (@champagnepapi)

  • Раніше повідомлялося, що модель кросівок Nike Air Jordan 1 Retro Chicago подорожчала на ресейл-платформах більше, ніж на 50%. Це сталося після виходу документального міні-серіалу The Last Dance, присвяченого кар’єрі баскетболіста Майкла Джордана