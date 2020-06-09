Популярний виконавець Дрейк в колаборації Nike готують до випуску нові кросівки.

Про це повідомляє видання Complex.

Дебют кросівок призначений на перший квартал 2021 року.

Новина про колаборації з’явилася в понеділок в Instagram-акаунті @zsneakerheadz. Повідомлялося, що Nike випустить Air Force 1 у співпраці з брендом Drake OVO.

Nike також планує випустити лінію одягу у співпраці з Дрейком навесні 2021 року.

Варто зазначити, що канадський репер неофіційно співпрацює з Nike з початку 2010-х. У 2013-му Дрейк підписав контракт з підрозділом компанії – Jordan Brand. Тоді вийшло кілька моделей кросівок, таких як: Air Jordan 4, Air Jordan 10 і Air Jordan 8.

Переглянути цей допис в Instagram OVO Jordan 8 “CALIPARI PACK” Kentucky Blues 🔜 Допис, поширений champagnepapi (@champagnepapi) 10 Кві 2017 р. о 5:33 PDT