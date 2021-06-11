Бренд Nike випустив спеціальну колекцію одягу і взуття на честь виходу стрічки "Космічний джем: Нові легенди" з зіркою НБА Леброном Джеймсом.

Про це повідомляє видання Highsnobiety.

Як відомо, прем’єра сиквелу запланована на 15 липня. Нова стрічка “Космічний джем: Нові легенди” є продовженням фільму 1996 року. У ній знову з’являться мультяшні герої Looney Tunes і баскетболіст Леброн Джеймс з “Лос-Анджелес Лейкерс”.

Напередодні прем’єри Nike презентував спеціальну колекцію, присвячену стрічці. До неї увійшли кілька моделей кросівок для дорослих і для дітей. Це і LeBron 18 Low, і Air Force 1, і LeBron 19.

Також в лінійці представлена баскетбольна форма, прикрашена дизайнерськими принтами і логотипами команд Tune Squad і Goon Squad, бомбер, футболки, шорти тощо.

Колекція Nike Space Jam 2 буде випущена в липні, придбати товари з неї можна буде на сайті бренду.