Про це повідомляє видання Highsnobiety.
Як відомо, прем’єра сиквелу запланована на 15 липня. Нова стрічка “Космічний джем: Нові легенди” є продовженням фільму 1996 року. У ній знову з’являться мультяшні герої Looney Tunes і баскетболіст Леброн Джеймс з “Лос-Анджелес Лейкерс”.
Напередодні прем’єри Nike презентував спеціальну колекцію, присвячену стрічці. До неї увійшли кілька моделей кросівок для дорослих і для дітей. Це і LeBron 18 Low, і Air Force 1, і LeBron 19.
Також в лінійці представлена баскетбольна форма, прикрашена дизайнерськими принтами і логотипами команд Tune Squad і Goon Squad, бомбер, футболки, шорти тощо.
Колекція Nike Space Jam 2 буде випущена в липні, придбати товари з неї можна буде на сайті бренду.
- Подивитися новий трейлер майбутньої стрічки “Космічний джем: Нові легенди” можна за посиланням.