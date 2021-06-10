Ролик опубліковано на YouTube-каналі Warner Bros. Ukraine.

“Космічний джем: Нові легенди” – сиквел фільму 1996 року. Там знову з’являться мультяшні герої Looney Tunes і баскетболіст Леброн Джеймс з “Лос-Анджелес Лейкерс”, чотириразовий чемпіон NBA і найрезультативніший гравець національного чемпіонату США.

За сюжетом, Джеймс та улюблений герой багатьох поколінь Баґз Банні поринуть в епічну пригоду. Ця трансформаційна подорож розповість про незвичне поєднання двох світів і покаже, на що готові піти деякі батьки, щоб відновити зв’язок зі своїми дітьми.

Через витівки штучного інтелекту Леброн і його маленький син Дом потрапляють у пастку цифрового простору.

Тепер Джеймс мусить зробити все, щоб повернутися додому. Для цього він вийде на баскетбольний майданчик разом з Баґзом, Лолою Банні і рештою банди бешкетників Луні Тюн, щоб перемогти команду цифрових чемпіонів, створену штучним інтелектом. Проти них гратиме така кількість зірок NBA і WNBA, якої глядачі ще не бачили.

Режисером фільму виступив Малкольм Д. Лі. Прем’єра стрічки відбудеться вже 15 липня.