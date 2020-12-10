Про це повідомляється на сторінці сервісу в Twitter.

“Дивіться до кінця, щоб побачити, про що говорить Ніколас Кейдж”, – йдеться в твіті.

Watch till the end to see what Nicolas Cage is talking about. 😏 History of Swear Words, hosted by national treasure Nic himself, premieres January 5th! pic.twitter.com/3Q2Iotm996 — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) December 9, 2020

Шоу розповість про витоки англійської лайки і її вплив на культуру. Також Кейдж буде брати інтерв’ю у найвизначніших діячів науки і коміків.

Запрошеними зірками стануть коміки: Джим Джеффріс, Джоел Кім Бустер, Дері Девіс, Патті Харрісон, Лондон Хьюз, Зейнаб Джонсон, Нік Офферман, Сара Сильверман і інші.

Серіал випускають компанії Funny or Die і B17 Entertainment; шоураннер і виконавчим продюсепром виступає Белламі Блекстоун.

Прем’єра “Історії нецензурних слів” відбудеться на Netflix 5 січня 2021 року.