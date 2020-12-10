Про це повідомляється на сторінці сервісу в Twitter.

“Дивіться до кінця, щоб побачити, про що говорить Ніколас Кейдж”, – йдеться в твіті.

Шоу розповість про витоки англійської лайки і її вплив на культуру. Також Кейдж буде брати інтерв’ю у найвизначніших діячів науки і коміків.

Запрошеними зірками стануть коміки: Джим Джеффріс, Джоел Кім Бустер, Дері Девіс, Патті Харрісон, Лондон Хьюз, Зейнаб Джонсон, Нік Офферман, Сара Сильверман і інші.

Серіал випускають компанії Funny or Die і B17 Entertainment; шоураннер і виконавчим продюсепром виступає Белламі Блекстоун.

Прем’єра “Історії нецензурних слів” відбудеться на Netflix 5 січня 2021 року.

  • Раніше повідомлялося, що стрімінгова платформа Netflix представить псевдодокументальний серіал “Смерть 2020-му” (“Death to 2020”) від творців серіалу “Чорне дзеркало”.