Про це повідомляється на сторінці сервісу в Twitter.
“Дивіться до кінця, щоб побачити, про що говорить Ніколас Кейдж”, – йдеться в твіті.
Watch till the end to see what Nicolas Cage is talking about. 😏 History of Swear Words, hosted by national treasure Nic himself, premieres January 5th! pic.twitter.com/3Q2Iotm996
— Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) December 9, 2020
Шоу розповість про витоки англійської лайки і її вплив на культуру. Також Кейдж буде брати інтерв’ю у найвизначніших діячів науки і коміків.
Запрошеними зірками стануть коміки: Джим Джеффріс, Джоел Кім Бустер, Дері Девіс, Патті Харрісон, Лондон Хьюз, Зейнаб Джонсон, Нік Офферман, Сара Сильверман і інші.
Серіал випускають компанії Funny or Die і B17 Entertainment; шоураннер і виконавчим продюсепром виступає Белламі Блекстоун.
Прем’єра “Історії нецензурних слів” відбудеться на Netflix 5 січня 2021 року.
- Раніше повідомлялося, що стрімінгова платформа Netflix представить псевдодокументальний серіал “Смерть 2020-му” (“Death to 2020”) від творців серіалу “Чорне дзеркало”.