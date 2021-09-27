Композицію високо оцінив Джонні Грінвуд, гітарист Radiohead:

https://t.co/cyy8PueyM7 Cor, what a glorious piece of music – today was the first time I heard it, and I’m so impressed. Nice work, Noah. #prouddisreputablegodfathertweets — Jonny Greenwood (@JnnyG) September 24, 2021

У своєму Instagram він анонсував початок сольного проєкту, який “дуже давно хотілося розпочати”.

“Я дуже пишаюся синглом. Він виходить через Social Recordings. … Цей трек означає для мене весь світ, і я не можу дочекатися, коли його почують люди!” — написав він напередодні публікації треку.

Критики очікувано порівнюють його пісню з творчістю Radiohead та його батьком особисто. Ноа розповів, що слава його батька тисне на нього.

“Страшно намагатися встановити свою особистість, і люди, що піклуються про пісню, яка так важлива для мене, вселяють в мене хоч краплю впевненості, що я не просто додаток”, — написав він.

Про Ноа Йорка відомо небагато. Він народився у 2001 році. Разом із молодшою сестрою Агнес він брав участь в записі саундтреку альбому Suspiria Тома Йорка.

Ноа писав музику і раніше, утім працював під псевдонімом Alec Owen.

Його мати, Рейчел Овен, розлучилася із його батьком після 23 років шлюбу у 2015 році. За 1,5 роки у 48-річному віці вона померла внаслідок онкологічної хвороби.