Про це повідомляється в Twitter британського музичного фестивалю Glastonbury, на якому гурт має дебютувати зі своїм виступом. Детальніше пише видання The Guardian.

До складу The Smile приєднався джазовий барабанщик Том Скіннер, який грає в гурті Sons of Kemet і сольному проєкті Hello Skinny. Ще одним учасником став  продюсер і звукорежисер Найджел Годріч, який співпрацює з Radiohead.

Також новиною про новий проєкт напередодні поділився Том Йорк у своєму Twitter.

Гурт назвали на честь однойменного вірша англійського поета Теда Г’юза.

Організаторка Glastonbury Емілі Івіс сказала, що для неї велика честь, що тріо дебютуватиме з цим проєктом саме на цьому фестивалі.

“У цього є всі передумови для особливого моменту для Glastonbury”, – каже вона.

  • Раніше повідомлялося, що соліст британського гурту Radiohead Том Йорк записав ремікс на одну з найвідоміших пісень колективу — “Creep” — для нової колекції бренду Undercover Fall/Winter-21 японського модельєра Джуна Такахаші.