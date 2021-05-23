Фронтмен і гітарист групи Radiohead — Том Йорк і Джонні Грінвуд створили нову музичну групу — The Smile.

Про це повідомляється в Twitter британського музичного фестивалю Glastonbury, на якому гурт має дебютувати зі своїм виступом. Детальніше пише видання The Guardian.

До складу The Smile приєднався джазовий барабанщик Том Скіннер, який грає в гурті Sons of Kemet і сольному проєкті Hello Skinny. Ще одним учасником став продюсер і звукорежисер Найджел Годріч, який співпрацює з Radiohead.

Our #LiveAtWorthyFarm SPECIAL GUESTS! Thom Yorke, Jonny Greenwood & Tom Skinner – aka The Smile – with their debut performance as part of our 5-hour global livestream. Tonight from 7pm BST (timed worldwide & Sunday screenings also available). Tickets: https://t.co/QTGMwcTlhK pic.twitter.com/WYtubXEq7Z — Glastonbury Festival (@glastonbury) May 22, 2021

Також новиною про новий проєкт напередодні поділився Том Йорк у своєму Twitter.

Гурт назвали на честь однойменного вірша англійського поета Теда Г’юза.

Організаторка Glastonbury Емілі Івіс сказала, що для неї велика честь, що тріо дебютуватиме з цим проєктом саме на цьому фестивалі.

“У цього є всі передумови для особливого моменту для Glastonbury”, – каже вона.