Про це повідомляється в Twitter британського музичного фестивалю Glastonbury, на якому гурт має дебютувати зі своїм виступом. Детальніше пише видання The Guardian.
До складу The Smile приєднався джазовий барабанщик Том Скіннер, який грає в гурті Sons of Kemet і сольному проєкті Hello Skinny. Ще одним учасником став продюсер і звукорежисер Найджел Годріч, який співпрацює з Radiohead.
Our #LiveAtWorthyFarm SPECIAL GUESTS!
Thom Yorke, Jonny Greenwood & Tom Skinner – aka The Smile – with their debut performance as part of our 5-hour global livestream.
Tonight from 7pm BST (timed worldwide & Sunday screenings also available).
Tickets: https://t.co/QTGMwcTlhK pic.twitter.com/WYtubXEq7Z
— Glastonbury Festival (@glastonbury) May 22, 2021
Також новиною про новий проєкт напередодні поділився Том Йорк у своєму Twitter.
Гурт назвали на честь однойменного вірша англійського поета Теда Г’юза.
@thesmiletheband @glastonbury https://t.co/S6xYlzAsNF pic.twitter.com/6sBdLBIdSs
— Thom Yorke (@thomyorke) May 22, 2021
Організаторка Glastonbury Емілі Івіс сказала, що для неї велика честь, що тріо дебютуватиме з цим проєктом саме на цьому фестивалі.
“У цього є всі передумови для особливого моменту для Glastonbury”, – каже вона.
- Раніше повідомлялося, що соліст британського гурту Radiohead Том Йорк записав ремікс на одну з найвідоміших пісень колективу — “Creep” — для нової колекції бренду Undercover Fall/Winter-21 японського модельєра Джуна Такахаші.