Видавництво Disney анонсувало нову книгу про Попелюшку — "Якщо туфелька підійде". У ній головна героїня буде пишнотілою.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Згідно з анонсом, нова книга Джулі Мерфі, авторки бестселера “Пампушка”, яку випустить видавництво Disney, буде своєрідним сучасним переказом казки про Попелюшку.

“Книга натхненна класичними історіями казок, які ми всі знаємо і любимо, ідеально підходить для дорослих читачів, які жадають сучасних ескапістських романтичних комедій”, — зазначено в описі.

За сюжетом, головна героїня, на ім’я Сінді щойно отримала диплом дизайнера взуття. Вона намагається знайти себе у цій справі та працює на мачуху, яка є виконавчим продюсером популярного американського реаліті-шоу.

Одного разу Сінді погоджується стати героїнею цього шоу, сподіваючись, що це допоможе їй отримати роботу в індустрії моди. Виявляється, що вона — єдина пишнотіла учасниця шоу. Випуск з її участю стає популярним, а сама Сінді надихає інших жінок і заохочує їх до позитивного ставлення до свого тіла.

У офіційному описі книги також зазначено, що “Якщо туфелька підійде” є першою книгою в новій серії від Disney для дорослих.

Вихід “Якщо туфелька підійде” запланований на 3 серпня 2021 року.