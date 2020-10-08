Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.
Згідно з анонсом, нова книга Джулі Мерфі, авторки бестселера “Пампушка”, яку випустить видавництво Disney, буде своєрідним сучасним переказом казки про Попелюшку.
“Книга натхненна класичними історіями казок, які ми всі знаємо і любимо, ідеально підходить для дорослих читачів, які жадають сучасних ескапістських романтичних комедій”, — зазначено в описі.
За сюжетом, головна героїня, на ім’я Сінді щойно отримала диплом дизайнера взуття. Вона намагається знайти себе у цій справі та працює на мачуху, яка є виконавчим продюсером популярного американського реаліті-шоу.
Одного разу Сінді погоджується стати героїнею цього шоу, сподіваючись, що це допоможе їй отримати роботу в індустрії моди. Виявляється, що вона — єдина пишнотіла учасниця шоу. Випуск з її участю стає популярним, а сама Сінді надихає інших жінок і заохочує їх до позитивного ставлення до свого тіла.
У офіційному описі книги також зазначено, що “Якщо туфелька підійде” є першою книгою в новій серії від Disney для дорослих.
Вихід “Якщо туфелька підійде” запланований на 3 серпня 2021 року.
- Днями у The Walt Disney Company оголосили про перенесення всіх запланованих прем’єр на 2021 рік у зв’язку з пандемією коронавірусу.