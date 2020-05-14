Про це пише Variety.
Анімаційна комедія, створена Джастіном Ройлендом і Майком МакМаханом, розповідає історію чотирьох інопланетян, які збігають зі свого рідного світу, що вибухає, і тепер змушені жити серед землян.
Сервіс Hulu стверджує, що за перші кілька днів після прем’єри вже більше 40 % користувачів подивилися весь сезон, що складається з 8 епізодів.
- Раніше у мережі з’явився трейлер другої частини четвертого сезону популярного анімаційного серіалу “Рік і Морті”, в якому названо дату прем’єри нових епізодів.