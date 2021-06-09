Про це повідомляє американський портал Deadline.

За сюжетом підліток на ім’я Арні знаходить в 1978 році старий автомобіль “Plymouth Fury”. Він залишає машину собі та реставрує її, але через деякий час стає помітно, що характер хлопчика таємничим чином починає змінюватися.

Фільм Фуллера випустять студії Sony Pictures і Blumhouse. Спродюсує картину Джейсон Блум, Стівен Хобан і Вінченцо Наталі. Режисер зізнавався, що є фанатом роману і хоче зняти стрічку дуже докладно.

Зазначимо, що це не перша екранізація книги – режисер Джон Карпентер зняв однойменний хорор у 1983 році.

Дата прем’єри нового фільму поки невідома.