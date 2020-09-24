22-річна голлівудська актриса Ель Фаннінг (Elle Fanning), відома завдяки ролі імператриці Катерини II в серіалі "Велика", розповіла про пікантні звички та про те, чому їй подобається зніматися в інтимних сценах.

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Vanity Fair.

Глядачі також знають Ель за роллю принцеси Аврори у фільмі “Маліфісента”. З першого погляду вона справляє враження скромної дівчини, хоча в душі не вважає себе такою.

Після того як глядачі побачили Ель у ролі російської імператриці Катерини II в серіалі “Велика” (The Great), актриса не приховувала — вона в захваті від інтимних сцен.

“У житті Катерина Велика була дуже вільна в сексі, і люди засуджували її за це. Секс — велика частина цього серіалу, і я рада вивчити цю сторону роботи”, – висловила свою думку актриса.

Ель не приховує — вона не боїться оголюватися перед камерами, оскільки в повсякденному житті обожнює ходити без одягу. За словами актриси, вдома вона практично завжди ходить оголена.

“Особисто мені подобається бути голою. Я весь час ходжу гола по дому. Це частина життя!”, – поділилася Ель.

Цікаво, що Ель Фаннінг працює в кінематографі з 2 років. Вона зіграла вже близько 60 ролей.

На зйомці для Vanity Fair актриса приміряла образи таких брендів як Dior, Marc Jacobs, Miu Miu, Bottega Veneta, Saint Laurent, KENNETH IZE і GUCCI.