Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Vanity Fair.
Глядачі також знають Ель за роллю принцеси Аврори у фільмі “Маліфісента”. З першого погляду вона справляє враження скромної дівчини, хоча в душі не вважає себе такою.
Після того як глядачі побачили Ель у ролі російської імператриці Катерини II в серіалі “Велика” (The Great), актриса не приховувала — вона в захваті від інтимних сцен.
“У житті Катерина Велика була дуже вільна в сексі, і люди засуджували її за це. Секс — велика частина цього серіалу, і я рада вивчити цю сторону роботи”, – висловила свою думку актриса.
Ель не приховує — вона не боїться оголюватися перед камерами, оскільки в повсякденному житті обожнює ходити без одягу. За словами актриси, вдома вона практично завжди ходить оголена.
“Особисто мені подобається бути голою. Я весь час ходжу гола по дому. Це частина життя!”, – поділилася Ель.
Цікаво, що Ель Фаннінг працює в кінематографі з 2 років. Вона зіграла вже близько 60 ролей.
На зйомці для Vanity Fair актриса приміряла образи таких брендів як Dior, Marc Jacobs, Miu Miu, Bottega Veneta, Saint Laurent, KENNETH IZE і GUCCI.
- Актриса Дженніфер Еністон з’явилася в онлайн-режимі 72-ї церемонії вручення головної телевізійної премії США “Еммі”, але не одна – до неї приєдналися подруги по серіалу “Друзі” Кортні Кокс і Ліза Кудроу.