Переможці “Греммі-2021”:

Запис року

Everything I Wanted – Біллі Айліш.

Альбом року

Folklore – Тейлор Свіфт.

Пісня року

I Can’t Breathe – H.E.R.

Найкращий новий артист

Megan Thee Stallion

Найкраще соло-виконання в стилі “поп”

Watermelon Sugar – Harry Styles.

Найкращий дует / Виступ гурту

Rain on Me – Леді Гага та Аріана Гранде.

Найкращий альбом у стилі “поп”

Future Nostalgia – Дуа Ліпа.

Найкращий танцювальний / електронний альбом

Bubba – Kaytranada.

Найкраще виконання в стилі “реп”

Savage – Megan Thee Stallion feat Бейонсе.

Найкращий мелодійний реп-виступ

Lockdown – Anderson Paak.

Найкраща пісня в стилі “реп”

Savage – Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé.

Найкращий альбом у стилі “реп”

King’s Disease – Nas – переможець

Найкраще виконання в стилі R&B

Black Parade – Бейонсе.

Найкраща пісня в стилі R&B

Better Than I Imagine – Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello.

Найкращий прогресивний альбом R&B

It Is What It Is – Thundercat.

Найкращий альбом в стилі R&B

Bigger Love – Джон Ледженд.

Найкращий саундтрек для візуальних медіа

Joker – Hildur Guðnadóttir, композитор.

Найкращий альбом сучасної християнської музики

Jesus Is King – Каньє Вест.

Продюсер року, некласичний

Andrew Watt.

Найкращий реміксований запис

Saint Jhn – Roses (Imanbek Remix).

Найкращий виступ в стилі “рок”

Fiona Apple – Shameika.

Найкращий виступ в стилі “метал”

Body Count – Bum-Rush.

Найкраща пісня в стилі “рок”

Brittany Howard – Stay High.

Найкраще музичне відео

Brown Skin Girl – Бейонсе.

Найкращий музичний фільм

Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice – Linda Ronstadt.

Найкращий латиноамериканський поп-альбом або міський альбом

YHLQMDLG – Bad Bunny.

Найкращий світовий музичний альбом

Twice As Tall – Burna Boy.