Відповідний пост він опублікував у своєму Instagram-акаунті.

“Останнім часом кілька осіб виступили проти мене і пред’явили претензії щодо моєї поведінки в минулому. Я підтримую їх право виступити із заявою й уважно вислухав їхню думку. Їм було нелегко ділитися своїми історіями, і я шкодую, що вчинив так, що завдав їм болю”, – зазначив Вонг.

Він додав, що тепер спробує використати свій вплив, щоб спонукати інших до визнання, що їх поведінка може завдавати шкоди оточенню.

“Хоча наші думки розходяться в деяких деталях цих особистих взаємодій, я подам найкращий приклад і скористаюся своїм баченням і впливом, щоб спонукати інших визнавати недоречну поведінку. Життя — це навчання і зростання, і тепер, коли я знаю більше, я досягну більшого успіху”, – резюмував дизайнер.

Адвокатка Ліза Блум, що представляє інтереси 10 осіб, які висунули звинувачення проти Вонга, також зробила заяву з цього приводу.

“Ми зустрілися з Александром Вонгом і його командою. Мої клієнти мали змогу сказати йому свою правду і висловити свій біль та образу. Ми приймаємо вибачення пана Вонга і йдемо вперед. У нас немає подальших коментарів щодо цього”, – написала вона у своєму Twitter-акаунті.

