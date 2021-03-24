Про це повідомляє CNN.

Її чоловік Майк Тіндалл розповів, що хлопчик, якого назвали Лукас Філіп, з’явився на світ в неділю. Його вага склала 3,7 кг.

Він також зазначив, що малюк народився о 18:00 за місцевим часом на підлозі у ванній кімнаті їх сімейного будинку в маєтку принцеси Анни в Глостерширі.

Акушерка, яка повинна була зустріти їх в лікарні, швидко прибула до них додому, тому що вона була недалеко, а друга прийшла, коли вже виднілася головка малюка.

Майк назвав Зару справжнім воїном і зазначив, що особисто перерізав пуповину.

“Ми ніколи не можемо судити жінку з точки зору того, що їй доводиться пережити під час пологів”, – додав він.

Зара Тіндалл – дочка принцеси Анни, єдиної доньки королеви. Попри те, що вона є членом королівської сім’ї, вона не має офіційного титулу.