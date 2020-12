Кадри опубліковані у Twitter.

Як відомо, стрічка “Поїздка до Америки 2”, продовження американської романтичної комедії 1988 року про принца вигаданої африканської країни Замунда, який вирушив до США у пошуках нареченої, мала вийти на екрани 18 грудня.

Однак під час пандемії Paramount Pictures продала права на показ фільму Amazon за 125 мільйонів доларів. Разом з цим прем’єру стрічки перенесли на 5 березня наступного року.

Утім, Amazon до дня раніше запланованої прем’єри потішив глядачів першими кадрами стрічки.

Головну роль у ній виконав Едді Мерфі. Також у фільмі знялися Арсеніо Холл, Джермейн Фаулер, Леслі Джонс та інші.

We've waited over thirty years for this. pic.twitter.com/moB9SKpWBc

— Amazon Studios (@AmazonStudios) December 17, 2020