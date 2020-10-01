Стрімінговая платформа Netflix опублікувала перші кадри з фільму "Чорне дно Ма Рейні" (Ma Rainey's Black Bottom), який став останньою роботою актора Чедвіка Боузмана.

Про це пише Variety.

Фільм, який заснований на однойменній п’єсі Августа Вілсона, розповість про історію життя видатної блюзової співачки Ма Рейні. Дія картини буде відбувається в Чикаго 1927 року. У фільмі розкажуть про расові проблеми, музику та експлуатацію чорношкірих музикантів.

Боузман зіграв в стрічці молодого і амбітного трубача Ма Ліві, який прагнув залишити свій слід в музичній індустрії. Головну роль виконала актриса Віола Девіс.

Режисером фільму виступає Джордж К. Вольф, дворазовий лауреат премії “Тоні” за роботи над мюзиклами “Angels in America: Millennium Approaches” і “Bring in ‘da Noise, Bring in’ da Funk”. У картині також знялися Глінн Турман, Колман Домінго і Майкл Поттс.

Прем’єра “Чорного дна Ма Рейні” відбудеться на Netflix 18 грудня.