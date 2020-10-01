Про це пише Variety.
Фільм, який заснований на однойменній п’єсі Августа Вілсона, розповість про історію життя видатної блюзової співачки Ма Рейні. Дія картини буде відбувається в Чикаго 1927 року. У фільмі розкажуть про расові проблеми, музику та експлуатацію чорношкірих музикантів.
Боузман зіграв в стрічці молодого і амбітного трубача Ма Ліві, який прагнув залишити свій слід в музичній індустрії. Головну роль виконала актриса Віола Девіс.
Режисером фільму виступає Джордж К. Вольф, дворазовий лауреат премії “Тоні” за роботи над мюзиклами “Angels in America: Millennium Approaches” і “Bring in ‘da Noise, Bring in’ da Funk”. У картині також знялися Глінн Турман, Колман Домінго і Майкл Поттс.
Прем’єра “Чорного дна Ма Рейні” відбудеться на Netflix 18 грудня.
- 29 серпня стало відомо, що у віці 43 років помер голлівудський актор Чедвік Боузман, відомий своєю роллю “Чорної пантери” у фільмі видавництва Marvel.