Опублікований тизер мультфільму за мотивами гри Resident Evil

Відео опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

Як говориться в описі, це буде серіал жахів з науково-фантастичним ухилом.

У відеоролику з’являються головні герої картини – Леон Кеннеді і Клер Редфілд.

Мультфільм знятий за мотивами серії ігор Resident Evil японської компанії Capcom, в яких геймери протистоять страшному вірусу.

Прем’єра Infinite Darkness запланована на 2021 рік.