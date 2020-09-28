Опублікований тизер мультфільму за мотивами гри Resident Evil

Відео опубліковано на YouTube-каналі Netflix.
Як говориться в описі, це буде серіал жахів з науково-фантастичним ухилом.
У відеоролику з’являються головні герої картини – Леон Кеннеді і Клер Редфілд.
Мультфільм знятий за мотивами серії ігор Resident Evil японської компанії Capcom, в яких геймери протистоять страшному вірусу.
Прем’єра Infinite Darkness запланована на 2021 рік.
- Раніше повідомлялося, що студія DreamWorks показала перший трейлер анімаційного фільму “Сімейка Крудсів: Нова ера” (The Croods 2: A New Age), який є продовженням мультфільму 2013 року “Сімейка Крудсів”.