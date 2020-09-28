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Опублікований тизер мультфільму за мотивами гри Resident Evil

Стримінговий сервіс Netflix опублікував тизер-трейлер анімаційного фільму Resident Evil: Infinite Darkness.

Понеділок, 28 вересня 2020, 20:18

Відео опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

Як говориться в описі, це буде серіал жахів з науково-фантастичним ухилом.

У відеоролику з’являються головні герої картини – Леон Кеннеді і Клер Редфілд.

Мультфільм знятий за мотивами серії ігор Resident Evil японської компанії Capcom, в яких геймери протистоять страшному вірусу.

Прем’єра Infinite Darkness запланована на 2021 рік.

  • Раніше повідомлялося, що студія DreamWorks показала перший трейлер анімаційного фільму “Сімейка Крудсів: Нова ера” (The Croods 2: A New Age), який є продовженням мультфільму 2013 року “Сімейка Крудсів”.
Теги: відео, відеоігри, тизер

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