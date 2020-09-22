Відео опубліковано на YouTube-каналі Peacock Kids.
Режисером мультфільму виступив Джоел Кроуфорд, який працював над кількома фільмами DreamWorks Animation, включаючи “Тролі” і франшизу “Кунг-фу Панда”. А продюсером фільму є Марк Свіфт.
За сюжетом, сімейка Крудс подолала низку небезпек і лих, від ікластих доісторичних звірів до кінця світу, який їм вдалося пережити, а тепер їм доведеться зіткнутися з найбільшою проблемою з усіх – іншою родиною.
Сімейство печерних людей шукає новий будинок. Вони виявляють ідилічний оазис, який відповідає всім їхнім потребам, за винятком однієї проблеми: там уже живе сім’я Беттерманн, яка знаходиться на більш високому ступені розвитку. Беттермани ставляться до появи Крудсів досить дружелюбно і знайомлять їх зі своїм побутом, але незабаром між ними виникає напруженість.
- Раніше стрімінгова платформа Netflix опублікувала трейлер мультсеріалу “Світ Юрського періоду: Крейдяний табір”.