Студія DreamWorks показала перший трейлер анімаційного фільму "Сімейка Крудсів: Нова ера" (The Croods 2: A New Age), який є продовженням мультфільму 2013 року "Сімейка Крудсів".

Відео опубліковано на YouTube-каналі Peacock Kids.

Режисером мультфільму виступив Джоел Кроуфорд, який працював над кількома фільмами DreamWorks Animation, включаючи “Тролі” і франшизу “Кунг-фу Панда”. А продюсером фільму є Марк Свіфт.

За сюжетом, сімейка Крудс подолала низку небезпек і лих, від ікластих доісторичних звірів до кінця світу, який їм вдалося пережити, а тепер їм доведеться зіткнутися з найбільшою проблемою з усіх – іншою родиною.

Сімейство печерних людей шукає новий будинок. Вони виявляють ідилічний оазис, який відповідає всім їхнім потребам, за винятком однієї проблеми: там уже живе сім’я Беттерманн, яка знаходиться на більш високому ступені розвитку. Беттермани ставляться до появи Крудсів досить дружелюбно і знайомлять їх зі своїм побутом, але незабаром між ними виникає напруженість.