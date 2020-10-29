Ролик опубліковано на YouTube-каналі B&H Film Distribution Company.

Режисером стрічки виступив Роман Перфільєв. Ролі у фільми виконали Роман Луцький, Сергій Стрельников, Яків Ткаченко, Ген Сето, Катерина Слюсар, Андрій Борис, Андрій Малинович.

“Правила самурая прості: битися на двох мечах, тренуватися по півдоби і не нариватися на неприємності заради почуттів. Але як виконати бодай одне, коли твоє ім’я Тарас Шевченко, твою дівчину мордує поганець, а твій наставник лупцює тебе, аби натренувати залізну волю? Доведеться стати самураєм за 2 дні: стріляти “по-македонськи”, швидко бігати і нарешті перестати витріщатися на гейш”, — йдеться в описі картини.

Прем’єра фільма була запланована на 8 жовтня 2020 року, але через епідемію коронавірусу її перенесли на 31 грудня.