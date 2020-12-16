Про це пише NME.
Анонсований у вересні фільм вийде в кінотеатрах і на стрімінговому сервісі Apple TV + в лютому наступного року.
Майбутній документальний фільм був знятий режисером Р. Дж. Катлером і випущений у співпраці з лейблом Айліш – Interscope Records.
Зазначимо, що фільм розповість про закулісний процес створення дебютного студійного альбому Айліш When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. А назва стрічки відсилає до тексту пісні “Ilomilo”.
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- Раніше повідомлялося, що американську виконавицю Біллі Айліш внесли до “чорного списку” через її негативне ставлення до президента США Дональда Трампа.