Історичний драматичний телесеріал, що виходить на Netflix і присвячений правлінню королеви Великобританії Єлизавети II, "Корона" вирішили продовжити на 6 сезон.

Про це пише Vulture.

Наразі до зйомок готується 5 сезон “Корони”. Під час обговорення сюжетної лінії автори проєкту дійшли згоди, що по-справжньому відтворити історію королеви Єлизавети ІІ вдасться тільки завдяки додатковим серіям.

“Коли ми почали обговорювати сюжетні лінії для п’ятого ряду, стало ясно, що для того, щоб віддати належне багатству і складності історії, ми повинні повернутися до первинного плану і зняти шість сезонів”, – зазначив сценарист Пітер Морган.

6 сезон серіалу охопить історію до “початку 2000-х”, тобто історії про Меган Маркл в серіалі не буде.