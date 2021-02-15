Проморолик з’явився на YouTube-каналі HBO Max.

У трейлері можна побачити сцени з Дарксайдом у виконанні Рея Портера і Чудо-жінкою, роль якої зіграла Галь Гадот.

У фіналі ролика з’являються Бетмен і Джокер, ролі яких виконали Бен Аффлек і Джаред Лето.

У режисерській версії “Ліги справедливості” буде всього чотири хвилини нових кадрів. Для них на дозйомки викликали виконавців головних ролей.

У новому фільмі можна буде побачити Бена Аффлека (Бетмен), Генрі Кавілла (Супермен), Галь Гадот (Чудо-жінка), Рея Фішера (Кіборг), Езру Міллера (Флеш), а також Джареда Лето (Джокер) і Джо Манганьелло (Дефстроук).