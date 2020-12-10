Про це повідомляє Dazed.

У січні цього року було оголошено, що CBS працює над новим серіалом, в якому основна увага буде приділена агенту ФБР Кларіс Старлінг. Шоу обіцяло глибоке занурення в кар’єру Старлінг, коли вона повернеться до переслідування серійних вбивць в 1993 році, через рік після її зустрічі з психіатром і серійним вбивцею Ганнібалом Лектером.

У трейлері показані сцени злочинів в сільській місцевості і жахливі спогади про те, як людська плоть зшивається воєдино в оригінальному фільмі, з закадровим коментарем: “Що ви робите з усією своєю люттю?”.

Головну роль в серіалі зіграла Ребекка Брідс, відома по “Милим ошуканкам” і “Відважним”. Продюсерами шоу виступили Алекс Курцман і письменниця Дженні Люмет.